Журналисты обнаружили у Путина еще две большие яхты: одна из них на ремонте в верфи НАТО

У российского президента Владимира Путина нашли еще две большие яхты, которые сейчас находятся вне страны-агрессора. Речь идет о 71-метровой яхте Victoria и 38-метровой лодке Orion, сопровождающей судно.

Об этом рассказали журналисты центра "Досье" в своем расследовании. Одно из этих судов находится на верфи одной из стран-членов НАТО, передает 24 Канал.

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Новые находки во "флоте Путина"

Журналисты отмечали, что яхтой Victoria, вероятно, пользуется Алина Кабаева, которая считается любовницей президента России Путина. Строительство этого роскошного судна, предназначенного для использования российского диктатора, являлось длительным и сложным процессом. Да, строительство яхты началось в 2005 году на верфях военного завода "Севмаш", став первой попыткой построить гражданскую суперяхту для президента России.

Однако только в 2013 году корпус яхты был спущен на воду и отправлен на верфь ISA Yachts в Италии. Из-за нехватки средств работы на судне Victoria были приостановлены, в результате чего оно стояло на мели на два года. Для завершения строительства проект взялась турецкая компания AES Yachts, и в 2019 году Victoria была спущена на воду.

Авторы материала подчеркнули, что первоначальную финансовую поддержку яхты оказал бизнесмен Сергей Маслов, использовавший свой оффшор Julesburg Corp на Британских Виргинских островах. Маслов известен своей причастностью к созданию флота "сирийского экспресса", перевозившего военные грузы на российскую базу в Сирии.

Журналисты показали новые яхты Путина / Фото с сайта "Досье"

Маслов утверждал, что он просто помогал близкому другу в достройке яхты. Речь идет о близком друге Путине Геннадии Тимченко, и именно через его структуру оформлена яхта Victoria, стоимость которой по таможенным декларациям составляет 50,1 миллиона долларов США.

По данным журналистов, сейчас яхта Victoria находится в Стамбуле на верфях компании Desan. Эта компания известна своей способностью обрабатывать как гражданские, так и военные заказы, строя корабли для НАТО.



Яхта Путина находится в Стамбуле / Фото с сайта "Досье"

Кроме того, журналисты подчеркнули, что продолжительное строительство Victoria побудило Геннадия Тимченко начать подготовку еще одной яхты "Шахерезада", предназначенной для Путина. Для реализации этого проекта Тимченко искал финансовую поддержку российских олигархов.

Таким образом журналисты обнаружили 10 единиц судов, вероятно, принадлежащие Владимиру Путину, которые уже успели окрестить "флотом" российского диктатора.

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