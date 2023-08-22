Бассейн-танцпол и дженга за 170 тысяч рублей: фото яхты Путина, которую до войны эвакуировали в Россию

Владимир Путин прекрасно понимал последствия развязывания войны против Украины. Именно поэтому он экстренно эвакуировал одну из своих яхт в Россию за месяц до начала полномасштабного вторжения.

Яхта "Грейсфул" размещалась в Гарбурге, однако впоследствии ее переправили в Калининград. Журналисты показали фото роскошного корабля, с которым так не желал прощаться Путин.

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Путин боялся, что его яхту заберут

В 2022 году с верфа Blohm + Voss, находящейся в Германии, экстренно эвакуировали в Калининград корабль – даже несмотря на то, что у него были дыры. Самостоятельно яхта двигаться не могла, потому ее доставляли к месту назначения буксиром. Этим кораблем была яхта Путина "Грейсфул".

"Грейсфул" стоит около 100 миллионов долларов, а ее длина составляет 82 метра. Ранее эта яхта бывала в Сочи одновременно с Путиным, а также часто сопровождала ее береговая охрана. Однако кроме этого она принадлежит Петру Колбину – он же был якобы владельцем виноградников при дворце Путина в Геленджике.

На яхте также работают те же работники, что и на другой яхте террориста. К тому же, Минфин США в июне 2022 года идентифицировал "Грейсфул" как "заблокированную собственность, в которой есть интерес" Путина.

На яхте Путина есть вертолетная площадка, контрастные купели, лаунж-зона с роялем и две большие спальни. Также Путину нужен даже отдельный лифт исключительно для еды. Также президент России любит и развлечения – у него 25-метровый бассейн-танцпол. Когда нажимаешь кнопку, пол уезжает вниз и появляется полноценный бассейн.

Бассейн-танцпол Путина / Навальный

Одна тарелка на яхте стоит 25 тысяч рублей, расческа – 11 тысяч. Фарфоровые цветочки за 50 тысяч рублей, которых купили на 760 тысяч. Игра под названием "Дженга" обошлась Путину в 170 тысяч рублей.

Обеденный зал на яхте "Грейсфул" / Навальный

Куда же без истории – на яхте также фигурка Петра Первого и Петропавловская крепость в миниатюре. А еще книга о жизни Петра Столыпина "Я верю в Россию!" и икона.

Путин и здесь не покидает историю / Навальный

Роскошь и богатства яхты Путина "Грейсфул" / Навальный

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