Яхты подсанкционных россиян начали выключать систему идентификации во избежание ареста – СМИ
Источник:The Guardian
На яхтах, принадлежащих подсанкционным россиянам, начали отключать систему идентификации. Олигархи из России боятся ареста элитной техники.
Соответствующее расследование было проведено The Observer. Именно они установили яхты, исчезнувшие из автоматической системы отслеживания местопребывания.
В Италии арестовали гигантскую яхту Scheherazade, которую СМИ считают собственностью Путина
По меньшей мере, 6 яхт исчезло из системы отслеживания
В акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, считаемую связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым, и на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появляется с 3 марта. Расследование Observer свидетельствует, что это одна из не менее 6 яхт, связанных с российскими олигархами под британскими санкциями, спрятавшими свое местонахождение,
– говорится в сообщении.
Анализируя данные системы AIS, расследователи установили, что исчезли в частности:
- 72-метровая яхта Clio, ее связывают с миллиардером Олегом Дерипаской – в последний раз место расположения она передала 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска;
- 70-метровая Galactica Super Nova, связываемая с олигархом Вагитом Алекперовым, эксочельником "Лукойла" – в последний раз передавала данные о размещении 2 марта с берегов Хорватии;
- 140-метровая Ocean Victory, к которой имеет связь олигарх Виктор Рашников – в системе была еще 1 марта на Мальдивах.
Журналисты-расследователи вышли на контакт с членом экипажа одной из яхт, принадлежащей подсанкционному олигарху. Он сказал, что им сказали скрыть данные о местонахождении.
Согласно данным издания, с начала процесса наложения санкций на олигархов из близкого окружения Путина уже арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт. Их стоимость составляет ориентировочно в 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Что известно об аресте российских яхт из-за санкций
- В Соединенных Штатах Америки действует специальная оперативная группа KleptoCapture, которая занимается поиском и конфискацией активов попавших под санкции россиян и пытающихся скрыть свое имущество. В частности, 14 апреля полиция Фиджи задержала яхту, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым . Впоследствии суд принял орден, по которому яхта не могла покинуть Фиджи, пока суд не рассмотрит ордер США на арест.
- Уже 6 мая эту яхту конфисковали . Окружной суд США округа Колумбия выдал ордер на арест судна. Стоимость яхты – более 300 миллионов долларов.
- 7 мая Италия наложила арест на яхту Scheherazade. Она размешивалась в провинции Марина-ди-Каррара. Предварительно СМИ писали, что она принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину.
- Уже 11 мая в Германии арестовали яхту Luna . Ее владельцем является российский миллиардер Фархад Ахмедов. Стоимость судна – 400 миллионов евро.