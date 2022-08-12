Журналисты обнаружили 10 яхт российских олигархов в Турции

Украинские журналисты обнаружили в Турции 10 яхт, которые там прячут российские олигархи. Это и неудивительно, ведь Турция не вводит санкции против россиян, так что они могут свободно путешествовать и отдыхать там, несмотря на кровавую войну, которую ведет их страна.

Следовательно, российская элита продолжает наслаждаться роскошью на яхтах, стоимостью в сотни миллионов долларов. Об этом 24 канала рассказал украинский журналист-расследователь Михаил Ткач.

Обратите внимание У Турции свои интересы, – политтехнолог сказал, поможет ли Эрдоган пути обойти санкции

На лето россияне перебираются в Турцию

Расследователь заметил, что сначала богатые россияне скрывались от санкций в Дубае, а когда летом там стало слишком жарко – перебрались в Турцию, где им, их яхтам и самолетам тоже достаточно безопасно.

Он отметил, что 10 яхт – это только те, которые им удалось снять. На самом деле там гораздо больше судов, принадлежащих состоятельным россиянам. Их можно найти чуть ли не в каждом порту Турции.

Эти яхты принадлежат самым богатым людям россии, олигархам из списка Forbes. Это известные фамилии,

– говорит Ткач.

Кто спрятал свои яхты в Турции

В частности, журналисты нашли 2 яхты романа абрамовича, одна из которых, стоимостью 600 миллионов, законсервирована и просто стоит. Из-за огромных размеров ее даже не могут пришвартовать в местных портах. Вторая яхта Абрамовича также спрятана в порту Геджека.

Также в Турции была обнаружена яхта владельца нефтяной компании "Лукойл" вагита алекперова, на которой еще в марте выключили систему навигации, которая передает сигнал и сообщает о расположении судна. Да, по публичным данным, она была у берегов Черногории, хотя на самом деле уже давно стоит в Турции.

Также нашли яхту леонида михельсона, который, чтобы скрыть свое изменив его название, чтобы отследить яхту было сложнее.

Кроме того, незамеченной не осталась и переделанная из ледокола яхта бывшего агента кдб Владимира Стржалковского. Любопытно, начало полномасштабного вторжения застало судно в Норвегии, где яхту отказывались заправлять. Так, пока другие российские олигархи уже перегоняли свои яхты в более безопасные от санкций места, судно стражлковского на месяц застряло там.

Также Михаил Ткач рассказал о яхте бизнес-партнера романа абрамовича Александра Абрамова. В тот момент, когда расследователи были в Турции и снимали его яхту, олигарх как раз отдыхал на борту.

Яхты российских олигархов в Турции / Скриншоты по расследованию Михаила Ткача

Пытаются ли олигархи попасть в Европу

Среди владельцев яхт, зафиксированных журналистами, не все находятся под санкциями, да и вообще в санкционном списке сравнительно не так много людей из рядов российской элиты. Но и те, кого не касаются ограничения Евросоюза и других государств, перегоняют свои яхты в Турцию и стараются "не высовываться" оттуда, чтобы не рисковать.

Следовательно, они вряд ли будут жульничать, переоформлять яхты через подставные фирмы и делать другие действия, чтобы попасть, например, в Европу.

По словам Ткача, в ходе расследования он заметил, что некоторые российские олигархи в последнее время выставляют свои яхты на продажу. В частности, продать пытаются и некоторые яхты среди тех, которые удалось снять украинским журналистам. Расследователь считает, что россияне хотят избавиться от этих судов, а новые, возможно, регистрировать как-то иначе. Однако эти махинации вряд ли окончатся успехом.

Пока они обречены отдыхать между Дубаем и Турцией,

– констатировал Ткач.

Михаил Ткач рассказал о своем расследовании в Турции: смотрите видео

Как еще Турция помогает россии