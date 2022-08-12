Відтак, російська еліта продовжує насолоджуватися розкішшю на яхтах, вартістю у сотні мільйони доларів. Про це 24 каналу розказав український журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

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На літо росіяни перебираються до Туреччини

Розслідувач зауважив, що спершу найбагатші росіяни ховалися від санкцій в Дубаї, а коли влітку там стало занадто спекотно – перебралися до Туреччини, де їм, їхнім яхтам та літакам також доволі безпечно.

Він наголосив, що 10 яхт – це лише ті, які їм вдалося зняти. Насправді ж там набагато більше суден, що належать заможним росіянам. Їх можна знайти ледь не у кожному порту Туреччини.

Ці яхти належать найбагатшим людям росії, олігархам зі списку Forbes. Це відомі прізвища,

– каже Ткач.

Хто заховав свої яхти в Туреччині

Зокрема журналісти знайшли 2 яхти романа абрамовіча, одна з яких, вартістю 600 мільйонів, законсервована та просто стоїть. Через величезні розміри її навіть не можуть пришвартувати в місцевих портах. Друга яхта Абрамовича також захована у порту Геджека.

Також у Туреччині знайшли яхту власника нафтової компанії "Лукойл" вагіта алєкпєрова, на якій ще в березні вимкнули систему навігації, яка передає сигнал та повідомляє про розташування судна. Так, за публічними даними, вона була біля берегів Чорногорії, хоча насправді вже давно стоїть у Туреччині.

Також знайшли яхту лєоніда міхєльсона, який, щоб сховати своє навіть змінив його назву, аби відстежити яхту було складніше.

Крім того, непоміченою не залишилася і перероблену з криголама яхту колишнього агента кдб владіміра стржалковского. Цікаво, початок повномасштабного вторгнення застав судно в Норвегії, де яхту відмовлялися заправляти. Так, поки інші російські олігархи вже переганяли свої яхти у безпечніші від санкцій місця, судно стражлковского на місяць застрягло там.

Також Михайло Ткач розповів про яхту бізнес-партнера романа абрамовіча алєксандра абрамова. У той момент, коли розслідувачі були в Туреччині та знімали його яхту, олігарх саме відпочивав на борту.

Яхти російських олігархів в Туреччині / Скриншоти з розслідування Михайла Ткача

Чи намагаються олігархи потрапити в Європу

Серед власників яхт, які зафіксували журналісти, не всі перебувають під санкціями, та й загалом у санкційному списку порівняно не так багато людей з рядів російської еліти. Але й ті, кого не стосуються обмеження Євросоюзу та інших держав переганяють свої яхти до Туреччини та стараються "не висовуватися" звідти, щоб не ризикувати.

Відтак, вони навряд чи будуть шахраювати, переоформляти яхти через підставні фірми та робити інші дії, аби потрапити, наприклад, до Європи.

За словами Ткача, під час розслідування він помітив, що деякі російські олігархи останнім часом виставляють свої яхти на продаж. Зокрема продати намагаються й деякі яхти серед тих, які вдалося зняти українським журналістам. Розслідувач вважає, що росіяни хочуть позбутися цих суден, а нові, можливо, реєструвати якось інакше. Однак ці махінації навряд чи закінчаться успіхом.

Наразі вони приречені відпочивати між Дубаєм та Туреччиною,

– констатував Ткач.

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