Яйцом об голову: во Франции наказали кандидата в президенты, который хочет снять санкции с Росси
Во Франции неизвестный мужчина бросил яйцом в голову Эрика Земмура. Политик является кандидатом в президенты Франции.
Подобные действия в отношении Земмура могут быть связаны с тем, что он выступает за снятие санкций с России. Такая позиция сейчас просто недопустима по отношению к государству-агрессору.
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На кадрах видно, как политик выходит из автомобиля, а сзади к нему приближается пожилой мужчина. Он ударил Земмура яйцом по голове, и оно разбилось. Желток и белок просто стекли с главы кандидата в президенты.
Нападавшего сразу же задержала и повязала охрана политика. Сам Земмур выглядел озадаченным.
Смотрите курьезное видео, как об голову кандидата в президенты Франции разбили яйцо:
Что известно об Эрике ЗеммуреИз-за скандальных и резких высказываний политика называют французским Дональдом Трампом. Он планирует бороться с иммиграцией, ведь публично называет детей мигрантов "грабителями, убийцами и насильниками". Также политик выступает против ЛГБТ-сообщества и ислама.
Когда Земмур выдвинул свою кандидатуру на выборах, в Париже собрался 8-тысячный митинг против этого.
Источник: Bird in Flight