Как будут вывозить зерно из Украины через Черное море: в сети показали карту
28 июля 2022 , 21:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Клименко
Украинские порты уже разблокированы для экспорта зерна. Подготовили путь и для прохода грузовых судов.
Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко опубликовал карту "зернового коридора". Его согласовали в рамках соглашения по экспорту.
Кстати В ООН сообщили, когда выйдет в море первое судно с украинским зерном.
Схематическая карта "коридора"
На карте синей точкой обозначен остров Змеиный, а цифрой 1 – район осмотра судов, под цифрой 2 – район формирования/расформирования каравана.
Клименко заметил, что из порта "Черноморск" никто не выходил. Как только это произойдет, сообщат.
Как будут везти зерно / Карта Андрея Клименко
"Зерновой коридор" / Карта Андрея Клименко
Соглашение об экспорте зерна: что известно
- Украина, Турция и ООН подписали соглашения по экспорту украинского зерна. Его должны вывезти по Черному морю. Украинские порты разблокируют, но не будут разминировать.
- Также отдельное соглашение с ООН и Турцией подписала Россия. Правда, на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище.
- После подписания соглашения отмечалось, что экспорт может начаться в ближайшие недели.
- К слову, в Стамбуле 27 июля открыли Совместный координационный центр. Его создали в рамках договоренностей.
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