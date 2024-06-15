Серьезный удар: что заставило Путина говорить о завершении войны
Диктатор Владимир Путин продолжил врать, что якобы готов к "переговорам" с Украиной. Сейчас он оказался в сложной ситуации, в рамках которой давление на Россию постоянно растет.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что в последнее время произошло много важных событий, которые бьют по Путину и его режиму.
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Почему Путин снова заговорил о "переговорах"
Как отметил Яковенко, конечно, никаких адекватных переговоров Путин не хочет делать. Ему нужна капитуляция Украины и ее территории.
В последнее время произошло много ситуаций, которые ударили по диктатору. Тут речь идет как о соглашениях по безопасности, которые заключает Украина, так и о решении G7 о 50 миллиардах для Украины из доходов от российских активов. Не стоит забывать и о разрешениях бить по России западным оружием, но с определенными ограничениями.
Нокаутирующим ударом были санкции от Минфина США. Там есть несколько сотен юридических и физических лиц. Но главное – московская биржа. Уже были моментальные последствия. Но держать этот "удар" им будет также сложно в будущем. Фактически из России уходит доллар и евро. Остался только юань. Но его курс определяет компартия Китая. Россия оказалась под властью китайской компартии,
– отметил Яковенко.
Заявления Путина: коротко
- Диктатор Путин снова начал рассказывать, что готов "хоть завтра сесть за переговоры по Украине". Но он поставил много наглых требований.
- К примеру, он хочет, чтобы Украина вывела войска из нескольких областей. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин является нацистом. Он виноват в убийствах украинцев и похищении наших детей.