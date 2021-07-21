Как всегда, врет, – Яковенко о заявлениях Козака о паспортизации на Востоке
Источник:24 канал
Паспортизация жителей временно оккупированных территорий ничего не значит. Это заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Своими заявлениями Москва пытается манипулировать Украиной. Такое мнение в эфире 24 канале высказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Позиция Козака и Путина отличается
По его словам, слова Козака очень отличаются от позиции российского президента Владимира Путина.
Козак, как всегда, врет,
– отметил Яковенко.
Он отметил, что Россия не намерена оккупированные территории Украины присоединять к России, что достаточно очевидно. Это инструмент для шантажа Украины и для постоянного вмешательства в украинские дела.
"Конечно то, что примерно миллион жителей Донецкой и Луганской областей имеют российские паспорта является основой для вмешательств во внутренние дела Украины. Так же как и раздача паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии стало вмешательством во внутренние дела Грузии", – объяснил журналист.Кстати! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сравнил агрессивные действия
Фантастическое заявление Козака о НАТО
Противоречит позиции Путина и заявление заместителя главы администрации президента России о НАТО. "Фантастическое заявление Козака, что Россия не против вступления Украины в Альянс, это еще один абсурд", – считает Яковенко.
Яковенко прокомментировал заявление Козака: смотрите видео