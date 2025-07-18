"Это наша земля": ВСУ подняли украинские флаги над Ялтой и Воскресенкой в Донецкой области

Украинские военные установили боевые флаги над населенными пунктами Ялта и Воскресенка в Донецкой области. Ранее оккупанты говорили о захвате этих сел.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 20 армейского корпуса.

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Что известно о ситуации в селах Ялта и Воскресенка в Донецкой области?

Бойцы 31 отдельной механизированной бригады и 505 отдельного батальона морской пехоты установили боевые флаги над селами Ялта и Воскресенка Донецкой области.

В пресс-службе 20 армейского корпуса отмечают, что в то время как "российские пропагандисты ежедневно отчитываются о "продвижении вперед" и "захвате новых позиций", наши воины молча, без лишнего шума, заходят на эти "захваченные" территории и поднимают над ними украинские флаги".

Это наша земля. И лучше туда не соваться...Это – не просто жесты, это сигналы. Сигналы о том, что мы возвращаем свое. И остановить нас невозможно,

– говорится в сообщении.

Минобороны страны-агрессора России заявляло о захвате Ялты и Воскресенки в течение последней недели. В Deep State Ялта обозначена красным цветом, к Воскресенке приближается "серая зона".



Ситуация возле населенных пунктов Ялта и Воскресенка / Скриншот карты Deep State

Отметим, что накануне спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал Общественное Донбасс, что рядом с селом Ялта продолжаются бои.