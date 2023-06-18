Из-за подрыва Каховской ГЭС в Ялте на берег вынесло утонувшего кабана: жуткие кадры

На один из пляжей оккупированной Ялты вынесло тело утонувшего кабана. Вероятно, животное погибло из-за подрыва Каховской ГЭС.

Жуткие кадры распространяют в сети крымские телеграм-каналы. Инцидент произошел 18 июня на Массандровском пляже, сообщает 24 Канал.

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На берег Ялты вынесло тело дикого кабана

На переполненном пляже во временно оккупированной Ялте на берег вынесло тело мертвого дикого кабана. Он мог попасть в море из-за подрыва Каховской ГЭС. Вероятно, животное жило на левобережье Херсонской области, но погибло из-за коварных действий россиян и созданного ими экоцида.

На публикуемых кадрах видно, как люди собрались вокруг тела животного. Впоследствии на место инцидента вызвали спецслужбы, уберут погибшего кабана с пляжа.

Тело дикого кабана выбросило на берег/ Внимание! Чувствительный контент

Однако россиянам совсем не страшно от увиденного. В сети опубликовали еще одно видео, на котором россиянка комментирует ужасный инцидент. Сначала она "удивляется", как кабан мог оказаться в море, а впоследствии - начала "оценивать" животное. Женщина начала цинично говорить о том, что якобы кабан очень большой и из него "можно приготовить шашлык".

Очевидно, россияне не понимают последствия экоцида, вызвавшего подрыв Каховской ГЭС. Кроме опреснения Черного моря и массового моря рыбы в воду попали миллионы вредных веществ. Они возбудители страшных болезней, таких как заражение кишечной палочкой, сальмонеллез или даже холера.

Россияне цинично комментируют экоцид / Внимание! Чувствительный контент

В Крыму внезапно позеленела вода

В Балаклавской бухте, расположенной на южном побережье Крыма, внезапно позеленела вода. По словам очевидцев, она стала нетипично ярко-зеленой окраской. Что стало причиной такого явления – пока неизвестно. Однако его мог спровоцировать подрыв Каховской ГЭС, ведь похожий неестественный цвет воды наблюдался уже в Одессе.

Предполагают, что в воду могли попасть какие-то вещества. Речь идет о флуоресцеине, который используется в тепловых сетях для обнаружения утечек, а также в гидрологии для обнаружения перемещения подземных вод и рек. Среди предположений – канализационные стоки и краска.

Местные власти долго не комментировали инцидент, а впоследствии – традиционно начали успокаивать, что "паники нет". Якобы в воду могли попасть средства для канализационных труб, однако они не представляют угрозы.