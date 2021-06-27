Непогода в Украине: в Ялте половина месячной нормы дождя, на Киевщине прорвало дамбы – фото

В оккупированной Ялте за несколько часов выпало около половины месячной нормы осадков. В Киевской области из-за урагана и ливня прорвались дамбы.

В Киевской области непогода 26 июня прорвала дамбы в селе Лишня, что относится к Бишевской территориальной общины. Оккупированную Ялту из-за сильного ливня снова затопило.

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На Киевщине прорвало дамбы

В селе Лишня пронесся ураган. Из-за этого, а также из-за большого ливня, в селе прорвались дамбы и размыло подъездные пути. Шквальный ветер поломал деревья.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Их затрудняет большое количество воды, которая не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ,

– сообщили в фейсбуке общины.

Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья убрали, а движение транспорта восстановили. На месте работала газовая служба, которая провела детальное обследование газопровода.

На Киевщине из-за непогоды прорвало дамбы / Фото Бишевской территориальной общины

Оккупированная Ялта снова страдает от затопления

В Ялте 26 июня снова пронесся огромный ливень. Также была гроза и молния. Из-за этого Ялту второй раз за месяц затопило.

Российский "Интерфакс" пишет, что "за несколько часов в Ялте выпало 19 миллиметров осадков при норме для июня в 42 мл". Об этом изданию сообщили в так называемом "крымском" гидрометцентре.

По состоянию на 19:45 дождь завершался. Но ливень снова натворил бед:

затопило улицы, на одной из улиц поток снес экскаватор;

на въездах в город образовались пробки;

по словам очевидцев, реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания;

жители сообщили, что русла до сих пор не вычищены.

Так называемая оккупационная "власть" Крыма сообщила, что развернет штаб для ликвидации непогоды. Об этом написала в фейсбуке так называемая "глава администрации" Ялты Янина Павленко.

Ливень задел и курортную Алушту. Так называемая местная "глава" администрации Галина Огнева рассказала изданию, что серьезных последствий нет, только размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

Издание "Крым.Реалии" пишет, что в Ялте подтопленными оказались не менее 17 зданий. Об этом сообщили в так называемой пресс-службе МЧС России по Крыму.

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