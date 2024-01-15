В оккупированной Ялте прозвучали колядки на украинском языке: видео трогательного исполнения

Крым – это Украина. И жители полуострова доказывают это на ежедневной основе. Так, в Ялте во время фестиваля колядок пели песни на украинском языке.

Об этом рассказали корреспонденты издания "Крым. Реалии". Они также выложили в сеть видео, на котором можно послушать украинскую колядку, которую поют дети в Ялте

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Колядки на украинском прозвучали в Ялте

Известно, что в Ялте проходил традиционный фестиваль колядок. Исполнителей можно было послушать в римско-католическом храме Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Журналисты рассказывают, что в нем участвовало около десяти коллективов. Все они – из разных регионов аннексированного Россией полуострова Крым. Детская и взрослая группы коллектива "Дружба народов" из Симферополя исполняли колядки исключительно на украинском языке.

В Ялте колядки спели на украинском языке: смотрите видео

Интересно, что после фестиваля симферопольцев пригласили снова. Их позвали выступить в этом же храме, но с отдельной расширенной программой.

Тем временем на временно оккупированной части Донбасса и Луганской области россияне пытаются зомбировать украинских детей. Для этого воспитатели используют и триколоры, и кокошники.

Зомбируют детей на оккупированных территориях