Крокодилы едва не ушли в свободное плавание: в Ялте затопило крокодиляриум

В оккупированной Ялте из-за большого количества осадков – потоп. Пострадало и помещение местного крокодиляриума. В соцсетях появилась информация, что 70 крокодилов сбежали, однако впоследствии это не подтвердилось.

Местные СМИ пишут, что крокодиляриум расположился на цокольном этаже и воды туда нашло вплоть до потолка. В помещении было около 200 рептилий.

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В соцсетях сообщили, что часть крокодилов сбежали

Сначала в соцсетях распространили информацию, что рептилии погибли, впоследствии, что несколько десятков "дали деру". Однако директор заведения Виктор Жиленко заверил, что крокодилов на улицах Ялты бояться не следует. 90% жителей крокодиляриума удалось эвакуировать, однако крупнейшие из них все-таки остались.

В последние секунды почти всех успели эвакуировать – у нас недалеко алуштинский аквариум, всех вывезли туда. Пока все живы, но мы еще не откачали воду – большим крокодилам не смогли найти новое жилье, они остались,

– сказал Жиленко.

Однако СМИ отмечают, из-за затопления помещения работники не могут попасть внутрь, поэтому вряд ли можно говорить, что с животными все в порядке.

Смотрите видео из крокодиляриума:

Что известно о потопе в Ялте