Он сразу пошел нас защищать, – Яна о выезде с Харьковщины и гибели мужа-военного

С первых дней полномасштабного вторжения украинские мужчины и женщины вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом. Многие наши герои навсегда остались на поле боя, чтобы их дети и внуки могли жить в свободной стране. Такое же решение принял муж Яны Алексеенко, пойдя на передовую.

О потере мужа, эвакуации из Харькова и мечтах вернуться домой в интервью в рамках проекта СВОИ для 24 канала рассказала Яна Алексеенко.

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Наша героиня родом из Харьковской области. Яна Алексеенко вместе с семьей работала в городе Дергачи Харьковской области. Оттуда до Харькова совсем близко. Яна с мужем воспитывают взрослую дочь, которая в этом году как раз закончила 11 класс.

Это должен был быть волнующий и очень важный год. Последний класс в школе, экзамены, долгожданный выпускной в самом красивом платье, поступление в университет и взрослая жизнь. Однако все изменилось в ночь на 24 февраля. Семья со страхом ждала этого дня, ведь понимала, что отец – муж Яны Александр, который еще с 2014 года является бойцом добровольческого подразделения "Правый сектор", – пойдет защищать свою страну.

"Увидев наши танки на Харьковщине поняли, что все серьезно": о начале войны

Верили ли вы, что война начнется?

Да, потому что муж служил и имел связи с военными, мы знали, что что-то может начаться. Помню, как еще за 2 недели до 24 февраля наши начали перебрасывать танки на Харьковщину. Для обороны. Тогда мы поняли, что все серьезно.

У вас был какой-то план на случай, если начнется война?

Да-да. Мой муж предупреждал, что нужно заправить машины, и у нас они были заправлены под завязку. А вот наши кумовья не смогли уехать в первый день вторжения просто потому, что не было горючего. Когда мы выехали на трассу, увидели просто нереальное количество машин, ехавших из Харькова и области. Все-все уезжали, убегали.



Яна Алексеенко с мужем и дочерью / Фото предоставлено 24 каналу

"Ехали 4 суток, спали по 3 часа в машине": об эвакуации из Харькова

Муж Яны в первый же день пошел воевать. Он сказал семье не медлить с эвакуацией и срочно выезжать из Харьковской области. Так они и поступили.

Сейчас вы на Западе Украины. За сколько времени вам удалось добраться туда?

Вы не поверите, это был ад. С нами ехал мой 3-летний племянник, у него инвалидность – проблемы с сердцем. Мы выезжали 4 дня. 24 февраля утром мы выехали и только 28 февраля приехали в Раховский район Закарпатья.

Все эти 4 суток, которые мы ехали, ни одной ночью мы не смогли остановиться, чтобы где-то переночевать. За сутки у меня на телефоне было 50 – 70 звонков. Мы пытались найти отель или квартиру, чтобы где-то остановиться хоть на чуть-чуть, но нигде не было мест. Мы жили в машине, ночью останавливались на 3-4 часа поспать и гнали дальше. Уже после того, как мы приехали в Ужгород, мы нашли жилье, где и прожили 3,5 – 4 месяца.

Это была волонтерская семья или вы арендовали обычную квартиру?

Нет (смеется), это не были волонтеры. У людей был такой бизнес – сдавать квартиру. Мы жили там за все деньги мира, очень дорого. Мы не понимали, сколько нам придется быть там, каждый день ждали, что вот-вот можно будет вернуться домой. Но со временем пришло осознание, что скоро этого не произойдет. Тогда я сказала сестре, что нужно выезжать куда-нибудь в город и искать другое жилье, арендовать помесячно.

Яна уехала вместе со своей дочерью, сестрой, ее мужем и маленьким племянником. У мальчика инвалидность – в маленьком сердечке стоят клапаны, качающие кровь. Мужу сестры Яны позволили выехать за границу, поэтому они воспользовались этой возможностью, чтобы лишний раз не травмировать психику ребенка во время воздушных тревог и взрывов.

Сестра с мужем и маленьким племянником уехали за границу, а мы с дочерью остались здесь, в Ивано-Франковске.

"Мы выехали, а он пошел на войну": о разлуке с мужем-военным и его гибели

Вы говорите, что эвакуировались вместе с дочерью, тогда как муж остался. Могли бы рассказать больше о нем?

Об этом очень сложно говорить. С первого дня я понимала, что он никуда не поедет. Все последние 8 лет его жизни были связаны с военным делом, поэтому я понимала, что он пойдет нас защищать.

Как только мы выехали из Дергачей, он сразу же пошел в военкомат. Он служил в добровольческом подразделении "Правый сектор". Его с побратимами бросили на Донецкое направление, они были там примерно неделю.

Но когда стало ясно, что в Харькове начался настоящий ад, их перебросили туда. Он был в Харькове и даже приезжал домой. Уже в середине марта он говорил нам, что россиян выгнали из Харькова, но в области еще были оккупанты.

Враг бил из всего, что у них было. Муж выезжал на различные разведывательные операции и во время одной из них в машину, где был он с побратимами, прилетела ракета. Он погиб. Это было 31 марта.

На странице 15 резервной сотни ДУК "Правый сектор" побратимы вспоминают Александра, как настоящего героя, рвавшегося в бой защищать свою Родину.

Редакция 24 канала выражает искренние слова благодарности и соболезнования родным Александра Алексеенко.



Александр Алексеенко погиб, защищая Харьковщину / Фото предоставлены 24 каналу

"Жить хотим только в Украине": почему семья не переехала за границу

А не было ли у вас мыслей уехать за границу?

Когда началась война, мы об этом не думали. А когда муж уже погиб, то были проблемы с документами. Уехать стало труднее. К тому же дочь заканчивала 11-й класс, ей нужно было сдавать мультипредметный тест.

Да и сама дочь мне сказала, что не хочет уезжать за границу. Путешествовать, отдыхать там хорошо, но жить мы хотим в Украине. К тому же у нас есть огромная надежда вернуться домой.

"Оккупанты бьют, все гремит, взрывается": как сейчас выглядят Дергачи

Город Дергачи расположен на северо-западе Харьковщины, менее чем в 20 километрах от областного центра. С начала российского вторжения город оказался в оккупации. Однако уже 9 марта ВСУ выгнали захватчиков и вернули Дергачи под контроль Украины. Несмотря на то, что в городе развевается сине-желтое знамя, оставаться там опасно. Город постоянно обстреливают из разного оружия, а из-за близости к российской границе сирены противовоздушной опасности не успевают предупреждать население об опасности.

Были ли вы дома после деоккупации?

Да, мы с дочерью приезжали, посмотрели на квартиру, забрали вещи и своих собак. Для меня это было очень тяжело. Две ночи мы переночевали у сестры мужа. Все гремело, взрывалось. Я не знаю, как там люди остаются. Оккупанты бьют повсюду, разбивают инфраструктуры, школы, больницы, все…

Как сейчас выглядит город?

Ужасно. Постоянно что-то "прилетает", разбивает… Еще до войны в Дергачах были крупные мощные заводы, к примеру, "Папа Карло", занимавшийся изготовлением дверей, Philip Morris, специализирующийся на табачных изделиях, и многие другие предприятия. Были очень большие фабрики. Но оккупанты все разбили.

Раньше я 6 лет работала в госслужбе в местном доме культуры. Сейчас просто больно смотреть на этот разбитый трехэтажный дом, где я работала. Россияне уничтожили его, потому что там был штаб с гуманитарной помощью. Его просто разбили наголову.



Дом культуры до и после оккупации / Фото Depositphotos

Как выглядит сейчас дом культуры в Дергачах / Фото предоставлено 24 каналу

"Платье купила, но так и не надела": выпускного у дочери не было

Год для вашей дочери оказался чрезвычайно сложным. Последний класс в школе, выпускные экзамены, война, потеря отца и дома. Как она сейчас?

Она очень хочет вернуться домой. Дочь не захотела поступать в университет в Ивано-Франковске, потому что говорит: сколько бы мы здесь ни были, мы все равно вернемся домой, придется переводиться. Потому она даже не рассматривала Ивано-Франковск для вступления. Мы подавали документы на поступление во Львов, Черновцы, но основные университеты – это харьковские. В конце концов удалось поступить в Харьков. Уже вот-вот начнется обучение.

Она так и не смогла надеть выпускное платье. Как раз перед началом войны мы выкупили его, проплатили все, но платье осталось в магазине. Деньги возвращать нам отказались. В конце концов платье поменяли на другое и выслали по почте сюда. Но возможности одеть его так и не было.

"Никакого разделения нет": о новой жизни в Ивано-Франковске и языке

Как вам живется в Ивано-Франковске? Чувствуете ли вы себя там как дома?

Франковск отличный. Ко мне приехали кума с детьми, вернувшаяся из Батуми. Сейчас мы живем все вместе. Все великолепно. Главное, что я здесь обеспечена работой и в безопасности.

Трудно было найти работу?

Не поверите, но нет. Еще когда мы были в Закарпатье, я послала резюме в 2 салона. Мне назначили 2 собеседования в один день. Я пришла в G-Bar и осталась здесь работать. Сейчас у нас в салоне очень много переселенцев. Только 20% посетителей – это местные. Так получается, что я общаюсь со многими людьми из других городов: Мариуполь, Запорожье, Киев. Ни мои клиенты, ни я никогда не подвергались притеснениям из-за языка. Потому никакого разделения между украинцами нет.

"Только бы перестали летать российские ракеты": о мечте вернуться домой

Мы верим, что Украина обязательно победит. Что вы сделаете в первую очередь, когда мы отвоюем все свои территории?

Ой, очень хочется домой. Очень сильно. Не знаю еще, какие у меня планы, но очень сильно хочется домой. Только бы там перестали летать российские ракеты. Харьков сейчас просто уничтожают, стирают с лица Земли.

Сейчас поступает много новостей о деоккупации Харьковщины, что не может не радовать. Что вы чувствуете, когда читаете о контрнаступлении ВСУ?

Эти новости очень-очень радуют. Вы себе даже не представляете, когда говорится о твоем городе. Когда показывают кадры, как люди падают на колени, встречая наших защитников, просто… Эмоции переполняют. Я просто плачу.

Украинские защитники выгрызают у врага каждый клочок украинской земли. Мощное контрнаступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине показало, что украинцы от своего не отступятся. Мы обязательно вернем сине-желтое знамя во все уголки Украины, но всегда будем помнить, какой ценой дается нам независимость.