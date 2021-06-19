Одна из фигуранток дела Шеремета Яна Дугарь пришла в Офис Президента

Одна из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь посетила Офис Президента. Вместе со своими защитниками военнослужащая приняла участие в заседании Консультативного совета, инициированного президентом.
Консультативный совет занимается обеспечением гарантий прав и свобод людей, участвовавших в защите Украины. Как отметил адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский, перед советом озвучили проблемы, с которыми столкнулись, как его подзащитная, так и Андрей Антоненко.
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Адвокаты подняли вопрос о денежном обеспечении
По ним еще нет приговора, они не признаны виновными, а к ним уже применяются определенные ограничения несправедливые. Для Яны – это вопрос денежного обеспечения. Приказ Минобороны противоречит законам Украины,
– отметил Ореховский.
Что касается Антоненко, то ему хотят помочь с получением необходимого лечения.
Адвокаты говорят, что Дугарь не встречалась с Ермаком
Относительно того, виделась ли Яна Дугарь с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, то участники встречи ответили, что – нет. Тогда от журналистов прозвучал вопрос, планируют ли вообще такую встречу.
Я вообще не знаю, откуда такая информация,
– сказала Дугарь.
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В пресс-службе Ермака говорят, что встреча была
Тем временем "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Андрея Ермака сообщила, что руководитель ОП таки встречался с Дугарь. Мол, Ермак и два его заместителя присоединились к встрече во время Консультативного совета.
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета является очень резонансным. Поэтому Консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства,
– отметили в пресс-службе Ермака.
Что известно о деле против Яны Дугарь:
- Военного медика Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
- Шеремета взорвали в автомобиле 20 июля 2016 года.
- В мае суд продлил меру пресечения для Дугарь на 2 месяца. Сейчас она находится под личными обязательствами.