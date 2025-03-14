В Финляндии российского неонациста Яна Петровского осудили за военные преступления в Украине

В Финляндии приняли решение о наказании для российского неонациста. Его взяли под стражу еще летом 2023 года.

В Финляндии российского неонациста Яна Петровского приговорили к пожизненному заключению за военные преступления в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Что известно о деле

Ян Петровский – соучредитель российской нацистской группировки "Русич". Участники группировки участвовали в боевых действиях в Украине сначала на стороне боевиков, а затем – российской армии. Петровский и другие бойцы "Русича! убили в общей сложности 22 украинских солдат и серьезно ранили четырех осенью 2014 года.

В сентябре 2014 года рядом с поселком Счастье в Луганской области боевики устроили засаду. Тогда они разбили колонну батальона "Айдар". Лидер "Русича" Алексей Мильчаков, не стеснялся рассказывать, как фотографировался с телами украинских военных.

Суд отклонил одно обвинение в том, что Петровский, который был заместителем командира "Русича", руководил бойцами группировки, когда они организовали засаду на украинских военных. Сам Петровский все обвинения отвергал.

В Украине ему грозит от 8 до 15 лет колонии.