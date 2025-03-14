У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yle.

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Що відомо про справу

Ян Петровський – співзасновник російського нацистського угруповання "Русич". Учасники угруповання брали участь у бойових діях в Україні спершу на боці бойовиків, а потім – російської армії. Петровський та інші бійці "Русича! вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року.

У вересні 2014 року поруч із селищем Щастя в Луганській області бойовики влаштували засідку. Тоді вони розбили колону батальйону "Айдар". Лідер "Русича" Олексій Мільчаков, не соромився розповідати, як фотографувався із тілами українських військових.

Суд відхилив одне звинувачення в тому, що Петровський, який був заступником командира "Русича", керував бійцями угруповання, коли вони організували засідку на українських військових. Сам Петровський всі звинувачення відкидав.

В Україні йому загрожує від 8 до 15 років колонії.