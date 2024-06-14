"После 7 лет жизни вместе": нардеп и ветеран-доброволец Яна Зинкевич вышла замуж
14 июня 2024, 23:45Читати новину українською
Основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеран-доброволец, народный депутат Яна Зинкевич вышла замуж.
Об этом Яна Зинкевич сообщила в фейсбуке 14 июня. Также показала соответсвующее фото, передает 24 Канал.
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Яна Зинкевич вышла замуж
На обнародованных кадрах видно руки молодоженов с кольцами. Пара одета в вышиванки.
Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе,
– подписала фотографию Яна Зинкевич.
Что известно о Яне Зинкевич: краткая справка
- Яна Зинкевич – медик-доброволец. Также основательница и комбат "Госпитальеров". Это обровольческая организация парамедиков, основана в 2014 году.
- Кстати, в 2014 – 2015 годах Зинкевич спасла более 200 раненых украинских солдат с передовой.
- Народный депутат, которая занимается вопросами, связанными с военнослужащими-ветеранами.
- Заметим, что "Госпитальеры" ежедневно помогают на передовой тем, кто нуждается в этом больше всего. Провели по меньшей мере 17 377 эвакуаций. В частности, 3200 с 2014 года до 24 февраля 2022 года, 14 177 – с 24 февраля 2022 по 15 мая 2024 года. Отдельный счет ведет эвакуационный автобус "Австрийка" – 4371 раненых за время работы.