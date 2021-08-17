Янукович назвал главную ошибку Украины: люди в сети не сдерживают эмоций
Источник:24 канал
Беглый президент Виктор Янукович, которого обвиняют в госизмене, решил вспомнить об Украине. Он заявил, что Революция Достоинства была "проектом" Запада, а также назвал главную ошибку Украины за 30 лет.
Свои антиукраинские мысли экспрезидент высказал в обращении, которое цитируют российские СМИ.
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Главная "ошибка" Украины
По мнению Януковича, главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией. Да-да, именно с той Россией, которая оккупировала украинский Крым и влезла на Донбасс.
К чему это привело? До войны, до раскола украинского общества, до перманентной социальной нестабильности, разгула радикальных националистических организаций, преследования оппозиции, закрытия неугодных режиму телевизионных каналов,
– сказал бывший лидер Украины.
"Оппозиционными" каналами он называет СМИ кума Путина Виктора Медведчука ZIK, 112 и NewsOne. Они уже давно известны своей антиукраинской позицией.
Что известно о закрытии ZIK, 112 и NewsOne?
2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали.
По его словам, накануне годовщины независимости Украина оказалась "полностью зависимой от состояния американо-российских отношений".
Революция Достоинства – "проект" Запада
Также в своем обращении он прокомментировал события 2014 года. Янукович убежден, что Украина пыталась вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, но постоянно представала перед трудностями. Они заключались в проблемах геополитического направления, заявил Янукович.Стоит напомнить! Виктор Янукович с 2014 года скрывается в российском Ростове-на-Дону.
Беглый президент подчеркнул, что на Западе рассматривали отношения России и Украины "как угрозу возвращения Кремля в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР". Как бы цинично это ни звучало, но Янукович подчеркнул, что власть якобы обеспечивала свободу слова.
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Реакция соцсетей
Скандальный нардеп Максим Бужанский написал в телеграмме, что эвакуация американских военных из Афганистана произвела неизгладимое впечатление на Януковича, и он почему-то начал комментировать Украину.
Люди в комментариях под заметкой решили не сдерживать эмоций:
- "Пьяный проспится, дурак – никогда".
- "Просто сказочный долбо*б".
- "Мразота, трус и предатель".
- "Главная ошибка Украины – это Янукович и такие, как он".
Что известно о деле Януковича в Украине
Печерский райсуд Киева 2 августа удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и разрешил заочное расследование дела Януковича. Речь идет о массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости в 2014 году.
В чем подозревают беглого президента
- По данным следствия, Янукович использовал свои президентские полномочия, пытаясь прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти.
- Действовал он в сговоре с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел. Так, чиновники организовали препятствования демонстрациям, приведшие к смерти 62 протестующих.