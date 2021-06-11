Янукович с сыном в ажуре: какие последствия может иметь снятие санкций ЕС

Суд Европейского Союза аннулировал старые санкции против беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра от 2019 года, из-за отсутствия достаточной юридической защиты для обоих лиц. Эти санкции предусматривали замораживание активов Януковича и его сына на территории стран ЕС.

"Украина со своей стороны не делает достаточно"

Политолог Максим Джигун говорит, что "это не новость, поскольку отмена санкций из окружения Януковича и его авторитарного режима происходит в течение длительного времени".

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Вспомните решение об отмене санкций с Азарова, Табачника и других министров, работавших в правительстве Азарова. И этот процесс происходит не первый и не второй год. Начиная с 2018 года постепенно европейские институты отказываются от тех санкций и это, увы, логично. Украина со своей стороны не делает достаточно для того, чтобы тех людей осудить, вернуть в Украину и дать им соответствующее наказание,

– говорит эксперт.

По словам Максима Джигуна, все санкции, которые накладываются, – это "скорее политическая, а не юридическая история". Это знак солидарности европейских организаций и институтов с Украиной, говорит эксперт.

Когда этот вопрос был крайне актуальным и Украина давила на Запад, чтобы они были солидарны, то они принимали соответствующие решения. Украина выходит из фокуса европейцев и они понимают, что для них этот вопрос не является приоритетом,

– добавил политолог.



Политолог Максим Джигун / Фото – фейсбук Максима Джигуна

Джигун отмечает, что в случае, когда государство Украина не доводит дела до логического завершения, то "ЕС они тем более не нужны".

Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, если Украина не сможет доказать того, что это вопрос чести и достоинства для нас. Не последнюю роль здесь играют и политические процессы в Украине, которые происходят: борьба с коррупцией, очистки различных ветвей власти, судебная реформа,

– рассказал политолог.

В чем опасность прецедента?

Такое решение суда ЕС может быть очень опасным. Об этом в эфире 24 каналу сообщил эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий. По его словам, такое решение может быть вызвано как прецедент для отмены всех решений Совета ЕС по санкциям в отношении бывших украинских топ-чиновников. Речь идет не только о приспешниках Януковича, но и непосредственно о свежих санкциях против Януковича.

Опасность, согласно этому решению, очень серьезная. Проблема в том, что впервые появился прецедент решения Европейского суда, которым отменили решение Совета ЕС о введении санкций против украинских бывших должностных лиц,

– говорит Костецкий.



Эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий / Фото – Радио Свобода Как сокращались санкции в отношении окружения Януковича? Политолог Максим Джигун говорит, что снятие санкций использовали и к Виктору Януковичу. Так, под санкциями до сих пор остаются экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. В 2019 году Евросоюз снял санкции с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента Януковича. В марте 2020 года из санкционного списка исключили экс-премьера времен Януковича Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. 4 марта 2021 года Совет Евросоюза снял также санкции с бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Санкции, касающиеся территориальной целостности, состоят из запрета на получение виз и замораживания активов. Они были впервые введены после того, как Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым, и усилены в течение последующих лет, в течение которых Кремль продолжал поддерживать боевиков на востоке Украины. В списке есть такие люди, как бывший вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и ведущий государственного телевидения Дмитрий Киселев. "С Табачника, Азарова и остальных топ-чиновников сняли санкции. И теперь они имеют значительно больше возможностей в Европе. Поэтому, конечно, это будет повторяться. Мне это похоже на решение о люстрации. После него многие обращались в европейские судебные институты. Здесь может быть похожая система и это будут использовать", – пояснил он. К тому же, я не исключаю, что они не только отменят санкции, под которыми есть, но и получат все основания для возвращения в Украину и компенсацию от государства, которая якобы их незаконно осудило. Хотя это нонсенс и неправда, но из-за слабой позиции государства они имеют все основания это сделать,

– добавил эксперт. Эксперт отмечает, что многие топ-чиновники времен Януковича были люстрированы. После чего они восстановились на должностях, получили компенсации и дальше получают средства из государственного бюджета Украины. По его словам, со стороны Януковича и его сына, также могли действовать лоббистские силы. Юристы беглого президента, говорит эксперт, выстроили правильную систему защиты. В то же время, с украинской стороны было много пробелов по проведению судебных заседаний. В 2014 году была политическая целесообразность, необходимо было дать какой-то приговор и показать украинцам, что "мы осудили бывшего президента, который был бандитом". Но, фактически, по такими поспешным решениям, где не учтены все факторы и не соблюдены все процедуры, потом легче обратиться в западные институты,

– подчеркнул политолог. "Нет системности и доверия к украинским судам"