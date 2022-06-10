Японцы молятся о смерти Путина: в храмах массово находят ритуальные куклы с его фото

В храмах японского города Мацудо стали появляться ритуальные куклы с лицами Владимира Путина. Обычно их используют, чтобы наложить на кого-нибудь проклятие. Видимо, так японцы вносят свой вклад в "уничтожение зла" и восстановление мира.

В Японии создают ритуальные куклы с лицом Путина

Прибитых гвоздями к деревьям кукол стали находить с середины мая. По данным полиции, их видели уже около 10-ти местных храмов. Все они очень похожи, поэтому предполагают, что за этим делом может стоять один человек.

Обратите внимание Путин маниакально заявил, что следует Петру I и "возвращает территории" России

Однажды в детстве я видел похожую куклу в храме, но так много и в одном месте не встречал никогда,

– рассказал заместитель руководителя местной полиции.

Куклы появляются во многих храмах города.

Эти фигурки можно считать японской версией кукол вуду. То есть их используют, чтобы наложить на какого-нибудь человека проклятие.

Их изготовляют из соломы по подобию человеческого тела, то есть у куклы есть условное туловище, руки, ноги и голова. Туда, где теоретически должно быть лицо, цепляют фото человека, в этом случае – президента-террориста Путина. Кроме того, в найденных фигурках находили записки с именем русского диктатора, датой его рождения и текстом молитвы об уничтожении зла. Когда кукла готова, ее прибивают 2 гвоздями – в районе груди и головы.

Японцы создают ритуальные куклы, чтобы проклясть Путина: смотрите видео

Настоятели храмов говорят, что понимают чувства людей, которые надеются убить диктатора и остановить войну, однако просят воздержаться от этих действий. Дело в том, что кукол прибивают к старым священным деревьям, которые являются важными символами общины и находятся под защитой города.

С этим согласны и местные верующие. Они считают, что храмы и святыни – это место для молитвы, а не для проклятия.

Как Япония помогает Украине

Обратите внимание – Япония официально признала Курилы оккупированной Россией территорией: смотрите видео