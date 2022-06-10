Японцы молятся о смерти Путина: в храмах массово находят ритуальные куклы с его фото
Источник:Mainichi
В храмах японского города Мацудо стали появляться ритуальные куклы с лицами Владимира Путина. Обычно их используют, чтобы наложить на кого-нибудь проклятие. Видимо, так японцы вносят свой вклад в "уничтожение зла" и восстановление мира.
В Японии создают ритуальные куклы с лицом Путина
Прибитых гвоздями к деревьям кукол стали находить с середины мая. По данным полиции, их видели уже около 10-ти местных храмов. Все они очень похожи, поэтому предполагают, что за этим делом может стоять один человек.
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Однажды в детстве я видел похожую куклу в храме, но так много и в одном месте не встречал никогда,
– рассказал заместитель руководителя местной полиции.
Куклы появляются во многих храмах города.
Эти фигурки можно считать японской версией кукол вуду. То есть их используют, чтобы наложить на какого-нибудь человека проклятие.
Их изготовляют из соломы по подобию человеческого тела, то есть у куклы есть условное туловище, руки, ноги и голова. Туда, где теоретически должно быть лицо, цепляют фото человека, в этом случае – президента-террориста Путина. Кроме того, в найденных фигурках находили записки с именем русского диктатора, датой его рождения и текстом молитвы об уничтожении зла. Когда кукла готова, ее прибивают 2 гвоздями – в районе груди и головы.
Японцы создают ритуальные куклы, чтобы проклясть Путина: смотрите видео
Настоятели храмов говорят, что понимают чувства людей, которые надеются убить диктатора и остановить войну, однако просят воздержаться от этих действий. Дело в том, что кукол прибивают к старым священным деревьям, которые являются важными символами общины и находятся под защитой города.
С этим согласны и местные верующие. Они считают, что храмы и святыни – это место для молитвы, а не для проклятия.
Как Япония помогает Украине
- По данным опросов, 88 процентов японцев осуждают войну России в Украине , считают российскую армию военными преступниками, убивающими гражданских украинцев. Япония старается всячески поддерживать и помогать нашему государству.
- Да, недавно очередные российские и белорусские банки оказались под санкциями Японии – их активы были заморожены. Кроме того, в Японии запретили экспорт товаров, способствующих "укреплению промышленной базы России".
- В конце мая японское правительство выделило Украине экстренную грантовую помощь на сумму 166 миллионов долларов . Это стало ответом и постоянно растущей потребностью Украины в гуманитарной поддержке.
- Также в Японии запустили специальную программу, в рамках которой будут помогать украинским беженцам найти работу .
- Также Япония наложила личные санкции на ряд россиян , среди них непосредственно Путин, приближенные к нему олигархи, пророссийские боевики и другие.
- Важно, что Япония согласилась ввести нефтяное эмбарго и отказаться от потребления энергоносителей государства-агрессоры.
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