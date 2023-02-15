Теперь я здесь – навсегда, – японец 9 месяцев войны прожил в метро Харькова
Источник:ТСН
Фуминори Цучико – 75-летний японец – провел 9 месяцев войны в метро Харькова. Мужчина под обстрелами готовил завтраки и раздавал их людям.
Фуминори Цучико в харьковское метро попал на 3 месяца полномасштабного вторжения России в Украину. Волонтер активно помогает местным жителям.
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Цучик готовил еду для местных жителей. В частности, организовывал завтраки и раздавал их харьковчанам. Несмотря на обстрелы, мужчина каждый день ходил в магазины и покупал продукты.
Мужчина признается, что в метро жить было тяжело. Больше всего донимал холод.
Летом было хорошо, но зимой… О, Господи, как было холодно,
– рассказывает волонтер.
В Токио живут две взрослые дочери Цучико. Мужчина пообещал, что посетит их на праздники. В то же время возвращаться в Японию не собирается.
После начала полномасштабного вторжения Цучико продал свой дом в Японии. Теперь он живет на Салтовке.
"Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", – заявил Цучико.
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