Обеды бесплатно: как работает кафе, которое открыл японец в Харькове во время войны

Украина собирает вокруг себя невероятных людей со всех уголков мира. Во время полномасштабного вторжения России 75-летний японец приехал в Харьков, чтобы помочь украинцам в столь нелегкое время.

Ранее Фуминори Цучико занимался волонтерством в Украине, а затем решил открыть собственное кафе. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Интересное для вас "Путь самурая": японец преодолел 10 тысяч километров, чтобы воевать в ВСУ

Ажиотаж в кафе

75-летний японец Фуминори Цучико впервые приехал в Украину уже во время полномасштабного вторжения России. Он фактически прожил с харьковчанами в метрополитене многие месяцы во время активных обстрелов.

Это человек, который чтит и любит историю. Еще до приезда в Украину он знал, что такое Голодомор. Он был в Польше, наблюдая последствия Второй мировой войны. И уже оттуда приехал к нам,

– рассказала Анна Черненко.

Сначала Фуминори снабжал определенную гуманитарную продукцию, а сейчас помогает горожанам. Он создал бесплатное кафе под названием Fumi Caffe для жителей города. Оно работает без выходных, там работает команда единомышленников, большинство из которых тоже проживало в метро под взрывами. Позже к Фуминори присоединился еще один волонтер из Японии.

С 11 до 15 часов там раздают бесплатные горячие обеды.

"Это большой труд, потому что на день к ним приходят 300-500 человек, и это каждый день. Помогают очень многие именно японцы. Даже такая небольшая "стена славы" есть в кафе, где он благодарит людей отдельно, хранит даже какие-то сувениры, чтобы потом их передать на аукцион в Японию, чтобы показать, как интересно искусство в Украине", – отметила корреспондентка.

Таким образом, Фуминори Цучико также хочет привлечь больше внимания к трагедии в Украине.

Подробнее о работе кафе смотрите в видео 24 канала

Потребность в таких заведениях есть

Многие украинские волонтеры приходят в FuMi помочь. Это люди, которые приносят продукты, подарочки или игрушки для детей, в частности из благодарности за работу Фуминори. Кроме того, к созданию и обеспечению функционирования кафе присоединилось большое международное сообщество волонтеров.

Каждый может посетить кафе, чтобы поддержать, или попробовать горячие обеды. Каждый раз они разные, вкусные, а главное – очень питательные,

– подчеркнула Анна Черненко.

В Харькове также работают столовые горячего питания при школах. Ввиду ежедневного количества людей, которые приходят только в кафе Фуминори, потребность в подобных заведениях есть.

Обстрелы Харьковщины: что известно