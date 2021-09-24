В Японии корабль причалил к гавани с огромным мертвым китом на носу

В порт Мизусима, что в японском городе Курасики, причалил танкер, на носовую часть которого зацепился 10-метровый кит. К сожалению, на момент прибытия судна в порт животное уже было мертвым.

Об инциденте издание сообщает со ссылками на местные информационные сайты. Танкер прибыл в японский порт Музисима через Тихий океан.

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Корабль причалил с мертвым китом на носу

Очевидцы были поражены видом корабля, заходившего в гавань в городе Курасики. Ведь на его носу был гигантский кит, увы, уже мертвый.

Экипаж заверил, что никто и не подозревал, что судно задело кита.

Пресс-секретарь департамента береговой охраны Мидзусима отметил, что они никогда не видели ничего подобного. Поэтому меры по предотвращению повторения такого инцидента пересмотрят.

"Я рыбачу здесь несколько десятилетий, но впервые увидел кита", – добавил местный рыбак.

Что известно о погибшем животном

Вид кита пока еще не подтвердили. Однако Институт исследований китообразных предположил, что это полосач финвал, признанный международным союзом охраны природы уязвимым видом.

Он является вторым по длине видом китообразных на Земле после синего кита. Тот в длине достигает 27,3 метра, весит до 74 тонн.



Корабль причалил к гавани с мертвым китом на носу / Фото Newsflash