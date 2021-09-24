В Японии корабль причалил к гавани с огромным мертвым китом на носу

24 сентября 2021 , 11:20
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Источник:

Daily Mail

В порт Мизусима, что в японском городе Курасики, причалил танкер, на носовую часть которого зацепился 10-метровый кит. К сожалению, на момент прибытия судна в порт животное уже было мертвым.

Об инциденте издание сообщает со ссылками на местные информационные сайты. Танкер прибыл в японский порт Музисима через Тихий океан.

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Корабль причалил с мертвым китом на носу

Очевидцы были поражены видом корабля, заходившего в гавань в городе Курасики. Ведь на его носу был гигантский кит, увы, уже мертвый.

Экипаж заверил, что никто и не подозревал, что судно задело кита.

Пресс-секретарь департамента береговой охраны Мидзусима отметил, что они никогда не видели ничего подобного. Поэтому меры по предотвращению повторения такого инцидента пересмотрят.

"Я рыбачу здесь несколько десятилетий, но впервые увидел кита", – добавил местный рыбак.

Что известно о погибшем животном

  • Вид кита пока еще не подтвердили. Однако Институт исследований китообразных предположил, что это полосач финвал, признанный международным союзом охраны природы уязвимым видом.
  • Он является вторым по длине видом китообразных на Земле после синего кита. Тот в длине достигает 27,3 метра, весит до 74 тонн.


Корабль причалил к гавани с мертвым китом на носу / Фото Newsflash

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Автор: Наталія Пристанська