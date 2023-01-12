В Японии столкнулись сразу 20 автомобилей: много людей пострадали
Источник:The Japan News
В японской префектуре Нара произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу два десятка автомобилей.
Пострадали не менее 15 человек. Жуткие кадры с места ДТП обнародовали в соцсетях.
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Что известно о масштабном ДТП в Японии
Масштабное ДТП произошло около 9:30 утра (по местному времени) 12 января в префектуре Нара. По данным штаб-квартиры полиции, грузовик столкнулся с очередью автомобилей, ожидавших сигнал светофора у выезда с автомагистрали Кейнава в городе Кашихара.
Всего в результате ДТП повреждено около 20 автомобилей. Дороги вокруг места событий перекрыли, продолжаются спасательные работы. На обнародованных кадрах видны сильные повреждения автомобилей.
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Около 10 человек госпитализировали
По данным ассоциации пожарных префектуры, по меньшей мере 15 человек пострадали, но большинство из них получили незначительные травмы,
– отметили СМИ.
Также уточнили, что около десяти человек были доставлены в больницу. Они находятся в сознательном состоянии. Заметим, что о погибших не сообщали.