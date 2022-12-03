Впервые в истории: Япония, Италия и Великобритания будут разрабатывать проект истребителя будущего
Источник:Japan Today
Правительство Японии решило совместно с Великобританией и Италией разработать новый истребитель Mitsubishi FX для Воздушных сил самообороны. О новаторском соглашении страны сообщат уже на следующей неделе.
Разработка нового передового реактивного истребителя стала для Токио и Лондона кульминацией более тесных оборонных связей. Это сотрудничество придаст Великобритании большую роль в сфере безопасности в Азии, а Япония сможет противостоять растущей военной мощи соседнего Китая.
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Какая польза для стран-разработчиков
К производству истребителя подключились британский проект реактивного истребителя Tempest и японская программа истребителей FX. Это будет первый случай, когда Япония сотрудничает со странами вне Соединенных Штатов над крупным проектом оборонного оборудования.
Разработка истребителя – это наращивание вооружений, которое может удвоить оборонный бюджет страны примерно до 5% ВВП в течение следующих пяти лет. Это позволит окупиться новому оружию, включая ракеты большой дальности, предназначенные для того, чтобы удержать Китай от военных действий вокруг Восточно-Китайского моря.
Переговоры между Японией, Великобританией и Италией о новом реактивном истребителе, которые будут вести BAE Systems Plc и Mitsubishi Heavy Industries, продолжатся в следующем году, чтобы согласовать детали проекта.
США представили новый бомбардировщик: что известно
- Бомбардировщик является частью усилий Пентагона по модернизации всех трех составляющих его ядерной триады, включающей ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки подлодок.
- США опасается того, как Китай наращивает темпы в производстве ядерного оружия и гиперзвуковых истребителях, а также в кибер-войне, космическом потенциале и других областях.
- Еще в 2015 году Дебора Ли Джеймс сказала, что нужен новый бомбардировщик 21-го века, который позволил бы противостоять возможным угрозам со стороны Китая и России.
- Новый бомбардировщик имеет гораздо большие вычислительные возможности по сравнению с B-2. В информационном бюллетене Northrop Grumman рассказывали, что при разработке были использованы "новые технологии производства и материалы, чтобы гарантировать, что B-21 победит системы предотвращения доступа и ограничения зоны, с которыми он столкнется".