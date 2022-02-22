Япония планирует ограничить экспорт высоких технологий в Россию

Правительство Японии начало процедуру согласования экономических санкций против России. Причиной стала угроза нового нападения россиян на Украину.

В случае полномасштабного вторжения японцы наложат ограничения на экспорт передовых технологий в Россию. Могут ввести также и санкции в финансовом секторе.

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Санкции против России готова ввести и Япония

Японцы готовы ограничить экспорт в Россию передовых технологий, учитывая полупроводники и технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

Правительство страны также рассматривает возможность введения санкций против России и в финансовом секторе.

Причина такого шага – угроза нового масштабного вторжения россиян на территорию Украины.

Однако следует заметить, что:

Объемы экспорта высоких технологий из Японии в Россию не велики.

И даже в японском правительстве понимают, что скорее всего россияне просто будут покупать их в Китае.

17 февраля премьер Японии Фумио Кисида говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным об эскалации конфликта с Украиной. И призвал главу Кремля к дипломатии и деэскалации. А вот Путин в своем стиле ответил, что все должно быть только так, как хочет Россия.

А между тем:

В СМИ появилась информация, что японское министерство иностранных дел попросило граждан немедленно покинуть Украину.

А Канада объявила о намерении ввести санкции против России, тогда как США уже ввели – запретили торговлю с боевиками.

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