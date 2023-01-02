Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7
Источник:Nws rebeat
Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7. Он пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Отмечают, что Япония, как страна – глава Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по поводу российского вторжения в Украину. Выступление Зеленского должно ознакомить лидеров "семерки" с состоянием текущей ситуации.
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Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 в отношении Украины является важным шагом в подготовке возможного конфликта вокруг Тайваня.
В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении России.
Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.
Что этому предшествовало
- 12 декабря состоялась виртуальная встреча в формате G7, в которой принял участие Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в 2023 году нужно сделать три шага для мира — речь идет о новой силе, крепости и дипломатии.
- Зеленский предложил России начать вывод войск из Украины на Рождество. Это предложение было рассчитано на западных лидеров, целью было показать, что наше государство готово к мирным инициативам, но на собственных условиях/