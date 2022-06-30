Япония выделит Украине 100 миллионов и поможет с зерном и жильем для переселенцев

Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительную помощь. 100 миллионов долларов направят на гуманитарные нужды.

Подробности о помощи от Японии

Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида. Об этом он сказал 28 июня в Германии, куда приехал на саммит стран "Большой семерки".

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100 миллионов долларов должны быть направлены на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев.

Кисида также сообщил, что с приближением сезона по сбору урожая Япония также предоставит Украине поддержку для расширения мощностей по хранению зерна. Временные зернохранилища планируют развернуть у границы Украины в соседних государствах.

Япония расширила санкции против России

Глава японского правительства также сообщил о расширении санкций против России из-за войны в Украине. Так, государство решило:

запретить импорт российского золота;

запретить предоставление некоторых услуг для России, в частности услуг бухгалтерского учета,

заморозить активы 70 россиянам и группам;

запретить экспорт для 90 российских организаций, работа которых связана с оборонным сектором.

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