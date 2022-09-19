Тайфун Нанмадол ударил по Японии: сотни тысяч домов без света

В Японии бушует стихийное бедствие. Беды натворил тайфун Нанмадол.

Стихия обрушилась на запад страны с сильным дождем и ветром. Власти предупреждают о наводнениях и оползнях.

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Осадки будут продолжаться

Японское метеорологическое агентство сообщило, что в течение следующих 24 часов ожидается до 400 миллиметров осадков в регионе Токай. Он расположен в центральной части Японии, промышленном центре страны.

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В местной железной дороге заявили, что прекращают работу на весь понедельник. Japan Airline Co Ltd и ANA Holdings отменили около 800 рейсов в сутки.

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Около 340 тысяч домохозяйств, большинство из которых на Кюсю были без света утром 19 сентября. Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 234 километра в час. По оценке Метеорологической службы Японии менее чем за сутки в некоторых местах выпадет или уже выпало около 500 миллиметров осадков. Для сравнения, в Лондоне 600 – 700 миллиметров выпадает в среднем за год.

Непогода дойдет и до Токио

Тайфун двигается через Кюсю на север, в сторону центральной Японии. Ученые рассчитали, что в ближайшее время он дойдет и до региона Токио. При этом он сохранит свое могущество.

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Нанмадол – 14 тайфун на Тихом океане этого сезона, и самый мощный из достигавших Японии. Представитель Метеорологической службы Японии сказал, что он может оказаться разрушительнее тайфуна Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек и еще семерых – на Тайване.

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