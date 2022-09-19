Стихія обрушилась на захід країни з сильним дощем і вітром. Влада попереджає про повені та зсуви.
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Опади будуть продовжуватися
Японське метеорологічне агентство повідомило, що протягом наступних 24 годин очікується до 400 міліметрів опадів у регіоні Токай. Він розташований у центральній частині Японії, промисловому центрі країни.
Тайфун в Японії: дивіться відео
У місцевій залізниці заявили, що припиняють роботу на весь понеділок. Japan Airline Co Ltd і ANA Holdings скасували близько 800 рейсів за добу.
Стихійне лихо в Японії: дивіться відео
Близько 340 тисяч домогосподарств, більшість з яких на Кюсю, були без світла зранку 19 вересня. Швидкість поривів вітру у зоні тайфуну досягає 234 кілометри на годину. За оцінкою Метеорологічної служби Японії, менш ніж за добу у деяких місцях випаде або вже випало близько 500 міліметрів опадів. Для порівняння, у Лондоні 600 – 700 міліметрів випадає в середньому протягом року.
Негода дійде й до Токіо
Тайфун рухається через Кюсю на північ, у бік центральної Японії. Вчені розрахували, що найближчим часом він дійде і до регіону Токіо. При цьому він збереже свою могутність.
Потужна негода в Японії: дивіться відео
Нанмадол – 14 тайфун на Тихому океані цього сезону, і найпотужніший з тих, що досягали Японії. Представник Метеорологічної служби Японії сказав, що він може виявитися руйнівнішим, ніж тайфун Джебі, який 2018 року вбив у Японії 14 людей і ще сімох – на Тайвані.
Сила вітру просто потужна: дивіться відео
Тайвань потерпає від землетрусу
- У південно-східній частині Тайваню 18 вересня стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Через стихію обвалилася стеля у спортзалі однієї зі шкіл.
- Ця моторошна стихія ледь не забрала життя багатьох дітей, які займалися у спортивному залі.
- Решті людей, яка розташовувалася якнайдалі від місця, де почалося обвалення стелі, начебто вдалося врятуватися. Не було інформації ні про постраждалих, ні про загиблих внаслідок обвалу даху спортзалу.