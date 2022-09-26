Япония запретила ввозить в россию товары, связанные с химоружием

Япония решила ужесточить санкции против россии из-за вторжения в Украину. Японское правительство запретило экспортировать в россию товары, которые связаны с химическим оружием.

Согласно заявлению правительства, опубликованному после заседания Кабинета министров, Япония добавила в санкционный список 21 российскую организацию. В частности, речь идет и о научных лабораториях.

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Под санкциями оказались российские лаборатории

Генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно на брифинге сказал, что Япония "глубоко обеспокоена" возможностью применения ядерного оружия во время вторжения россии в Украину.

Мацуно подчеркнул, что Япония будет продолжать работать с международным сообществом по поддержке Украины и санкциям против россии.

Россия угрожает применить ядерное оружие: что известно

Российское руководство неоднократно угрожало ядерным оружием и возобновило соответствующую риторику в сентябре 2022 года. В частности, лидер кремля владимир путин во время обращения к россиянам пригрозил миру ядерным оружием.

В ответ кремль получил предупреждение от стран Запада, в том числе США. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан рассказал, что кремль получил прямое предупреждение от Америки, что столкнется с катастрофическими последствиями, если применит ядерное оружие в Украине.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.

Лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина. Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский.

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