В списке – Шойгу, Медведев, Кадыров: Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 организаций
Источник:минфин Японии
Правительство Японии решило расширить санкции против России из-за войны в Украине. В этот раз под ограничения попали 81 гражданин государства-агрессора и 9 организаций.
Расширением санкционного списка Япония отреагировала на проведение псевдореферендумов на территории Украины. Ведь в документе министерства финансов Японии отметили, что 23 человека оказались под санкциями из-за попытки аннексии территорий Украины.
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Кто попал под санкции Японии
Новые ограничения наложили на родственников:
- премьер-министра России Михаила Мишустина,
- министра обороны Сергея Шойгу,
- заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева,
- председателя Чеченской республики Рамзана Кадырова,
- представителей ВКС России и Росгвардии.
Также под санкции попали:
- корпорация "Ростех",
- холдинг "Росэлектроника",
- группа компаний "Калашников",
- АО "ОДК-Климов",
- судостроительный завод "Море",
- концерн "Созвездие",
- АО "Объединенная двигателестроительная корпорация",
- судостроительный завод "Янтарь".
Добавим, что ранее Япония вводила санкции против России в конце сентября. Они затронули 21 компанию, а также запретили экспорт товаров, связанных с химическим оружием, в Россию.
Новые санкции ЕС
6 октября Европейский Союз расширил санкции против России. Под ограничения попали 30 физических и 7 юридических лиц. Среди них члены оккупационных администраций в Запорожской и Херсонской областях, а также идеолог "русского мира" Александр Дугин.
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