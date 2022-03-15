Япония вводит санкции против 17 россиян, среди них – депутаты госдумы

Япония продолжает вводить санкции против России. Под новые ограничения попали 17 граждан страны-агрессора.

Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел в ночь на вторник, 15 марта.

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Меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, с целью поддержания международного мира и безопасности и как вклад Японии в международные усилия по обеспечению международного мира,

– отметили дипломаты.

Среди лиц, которых будут касаться новые санкции, 11 депутатов Госдумы:

Геннадий Зюганов;

Юрий Афонин;

Евгений Бессонов;

Леонид Калашников;

Владимир Кашин;

Николай Коломейцев;

Алексей Куренной;

Иван Мельников;

Дмитрий Новиков;

Николай Осадчий;

Казбек Тайсаев.

Кроме этого, ограничения ввели в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких родственников приближенного к Путину олигарха Ковальчука.

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