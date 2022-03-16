Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Белоруссию около 300 товаров
16 марта 2022 , 06:32Читати новину українською
Источник:Japan Today
Правительство Японии 15 марта запретило экспорт около 300 товаров и технологий в Россию и Белоруссию. Все для того, чтобы государство-агрессор не могло наращивать свой военный потенциал.
Эмбарго на экспорт вступит в действие в пятницу, 18 марта. Речь идет о 266 товарах и 26 технологиях.
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Какие товары и услуги запретили импортировать
- Полупроводники,
- коммуникационное оборудование,
- самые современные материалы,
- программы проектирования машин для производства чипов,
- нефтеперерабатывающее оборудование,
- сопутствующие технологии.
Запрет на экспорт ввели против 49 связанных с военными структурами России и 2 белорусских организаций.
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