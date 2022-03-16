Япония вводит запрет на экспорт в Россию и Белоруссию около 300 товаров

16 марта 2022 , 06:32
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Источник:

Japan Today

Правительство Японии 15 марта запретило экспорт около 300 товаров и технологий в Россию и Белоруссию. Все для того, чтобы государство-агрессор не могло наращивать свой военный потенциал.

Эмбарго на экспорт вступит в действие в пятницу, 18 марта. Речь идет о 266 товарах и 26 технологиях.

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Какие товары и услуги запретили импортировать

  • Полупроводники,
  • коммуникационное оборудование,
  • самые современные материалы,
  • программы проектирования машин для производства чипов,
  • нефтеперерабатывающее оборудование,
  • сопутствующие технологии.

Запрет на экспорт ввели против 49 связанных с военными структурами России и 2 белорусских организаций.

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Автор: Софія Мінджоса