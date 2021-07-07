Япония впервые заявила о российской киберугрозе в проекте Стратегии нацбезопасности

7 июля 2021 , 08:00
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Источник:

Kyodo

В проекте Стратегии национальной безопасности Японии впервые появилось упоминание о киберугрозе со стороны России и Китая. Этот документ должны утвердить осенью.

В Токио намерены проводить учения с Соединенными Штатами, чтобы противостоять Москве и Пекину.

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Японская страна готова создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.

В Японии подозревают, что:

  • Китай совершает кражу информации оборонных технологических предприятий.
  • Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей.
Обратите внимание! Недавно в Microsoft заявили о новых хакерских атаках. В компании считают Россию ответственной за "нападения".

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Автор: Олег Васьків