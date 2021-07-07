Япония впервые заявила о российской киберугрозе в проекте Стратегии нацбезопасности
7 июля 2021 , 08:00Читати новину українською
Источник:Kyodo
В проекте Стратегии национальной безопасности Японии впервые появилось упоминание о киберугрозе со стороны России и Китая. Этот документ должны утвердить осенью.
В Токио намерены проводить учения с Соединенными Штатами, чтобы противостоять Москве и Пекину.
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Японская страна готова создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.
В Японии подозревают, что:
- Китай совершает кражу информации оборонных технологических предприятий.
- Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей.
Хакерская атака на компанию JBS: что известно
- Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак.
- В ФБР заявили, что за нападением стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
- Руководство транснациональной корпорации JBS выплатило хакерам 11 миллионов долларов.
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