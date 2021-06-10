Принудительная посадка может повториться: Япония закрыла небо для белорусских самолетов

Япония призвала свои авиакомпании не летать над территорией Беларуси. Кроме того, японская сторона закрывает свое воздушное пространство для самолетов "Белавии".
Речь, в частности, о чартерных рейсах. Их не пропустят даже после соответствующих просьб.
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Политик Кацунобу Като отметил, что Япония осуждает принудительную посадку самолета Ryanair. Като также отметил, что его страна требует немедленно освободить задержанного Романа Протасевича.
Поскольку риск повторения аналогичной ситуации нельзя исключать, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии,
– заявил Като.
Запрет полетов над Беларусью: главное
- В мае 2021 года в Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair. Причиной якобы стало сообщение о заминировании. В то же время взрывчатки не нашли. Зато задержали пассажиров – блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Уже 4 июня Евросоюз запретил авиакомпаниям Беларуси летать в воздушном пространстве своих стран. Также самолеты ЕС не имеют права летать над Беларусью.