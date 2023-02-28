Япония ввела новые санкции против России: в списке глава концерна "Калашников" и "Росбанк"

Япония ввела санкции против 48 россиян и приспешников оккупантов, 73 организаций и российского банка. В частности, в список также попал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Также в санкционный список попали сотрудники администрации президента России. К тому же Япония вводит и экспортные ограничения в отношении 21 организации страны-агрессорки.

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Япония ввела новые санкции против России

Как стало известно, власти Японии ввели санкции против 39 физических лиц, 73 организаций и одного банка России. Также в список вошли 9 человек из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" страной-оккупанткой.

Также в санкционном списке оказались замминистра обороны России Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники генерального штаба вооруженных сил России.

Кроме того, под санкции Японии попали сотрудники администрации президента России, в частности начальник управления президента по обеспечению деятельности государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.

Также санкции ввели против ЧВК "Вагнера", "Росбанка", институтов российской академии наук и других организаций.

Россия под санкциями: последние новости

Недавно Бельгия наложила арест на 58 миллиардов евро, принадлежащих компаниям и гражданам, попавшим в подсанкционный список.

Владимир Зеленский подписал указ о введение санкций против членов МОК, представляющих Россию. Еще четыре россиянина стали "жертвами" войны, которую развязал их диктатор Владимир Путин.

К тому же 25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Он помешает врагу обходить предыдущие ограничения, уже наложенные.

В список санкций попали также те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".

Кроме этого, среди ограничений есть экспортные запреты на 11 миллиардов евро. Речь идет о товарах, которые Россия не может заменить поставками из других государств.

Активы всех указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены.