Японская железная дорога украсила поезд в сине-желтый цвет в знак солидарности с Укрзализныцей.

Представители японской железной дороги решили поддержать своих украинских коллег. Они украсили поезд в сине-желтый цвет.

Они подчеркнули, что хотят поддержать всех работников Укрзализныци, которые сейчас смело помогают переселенцам. Это важная работа!

Важно Укрзализныця назначила два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей на 19 апреля

Несмотря на сложные условия, "Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев и доставляет гуманитарную помощь в регионы, где проходят боевые действия.

Мы хотим продемонстрировать солидарность как с украинскими железнодорожниками, так и с Укрзализныцей, – отмечают японцы.

Окрашенный вагон / Фото Koto-chan [Kotoden Official]

Напомним, Укрзализныця собирается возобновить сообщение между Киевом и несколькими городами вблизи столицы уже к 8 мая.

Интересно – Джонсон записал видео в поезде Укрзализныци, направляясь в Киев: смотрите видео