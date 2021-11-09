В Японском море контейнеровоз сел на мель и раскололся пополам: экипаж эвакуировали

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и разломился в Японском море. На борту было 14 членов экипажа, которых пришлось эвакуировать.

Авария произошла у берегов Приморья в районе мыса Козино. Об этом изданию рассказала пресс-служба Главного управления МЧС в Приморском крае.

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В Японском море контейнеровоз сел на мель

Известно, что накануне в Приморье бушевал шторм.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья в районе мыса Козино,

– говорится в сообщении.

По информации Nakhodka.Media капитан сообщил об аварии ориентировочно в 6 часов утра. Известно также, что в машинном отделении появилась трещина. Именно она вызвала протечки на судне.

"Как сообщают очевидцы, судно все-таки переломилось, замечены следы разлива нефтепродуктов. Из контейнеровоза запросили эвакуацию экипажа", – заявило издание.

Однако официальной информации об этом не поступало. Предварительно известно, судно прописано в порту Панамы и все члены экипажа – граждане Китая.

Членов экипажа эвакуировали

Российское издание "РИА Новости" сообщило, что на место прибыли спасатели и эвакуировали всех 14 членов экипажа.

Для этого привлекли спасательное судно "Лазурит", а также вертолет Ми-8 со спасателями. Предварительно известно, что спасение осложнялось сильным ветром и волнами до четырех метров.

В районе объявили штормовое предупреждение. Спасательную операцию завершили.

Из контейнеровоза Rise Shine эвакуировали всех членов экипажа: смотрите видео

Контейнеровоз раскололся пополам: смотрите видео

Местные СМИ сообщили, что Дальневосточная транспортная прокуратура России проверит выполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. Тогда эксперты предоставят оценку своевременности и полноты принятых мер по предотвращению и ликвидации разлива нефтепродуктов.

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