Яркая вспышка над Киевом: в Воздушных силах рассказали, работала ли ПВО

Поздно вечером 19 апреля жителей Киева и всей Украины испугала яркая вспышка в столице. Было предположение, что это была работа ПВО. Как на это отреагировали в воздушных силах ВСУ.

Пролить свет на ситуацию взялся спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, связана ли яркая вспышка 19 апреля с работой ПВО в Киеве в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Воздушные силы не работали, это однозначно. На этом направлении. В Киеве все наблюдали такое необычное явление, которое уже получило широкое распространение в виде мемов,

– заметил Игнат.

В то же время, он добавил, что на использование символики для создания мемов Воздушных сил в командовании отреагировали не очень хорошо. Юрий Игнат призвал уважать символику этого вида войск.

Спикер Воздушных сил на вопрос, была ли эта вспышка неожиданностью, ответил, что "Воздушные силы не занимаются небесными телами, а отражением российской агрессии".

Что касается воздушной тревоги, то ее объявление он объяснил просто. Поскольку в стране все еще идет полномасштабная война и раздался взрыв, то на это и отреагировали, запустив сирены для оповещения жителей.

Это неожиданно было для всех, что есть такая ситуация внештатная. Безусловно, воздушное командование "Центр" объявило воздушную тревогу, чтобы выяснить по меньшей мере,

– подчеркнул он.

Он напомнил о случаях, когда россияне применяли комплексы С-400. Что тогда воздушную тревогу объявить вовремя не смогли, и сирены звучали уже после прилета.

Что известно о яркой вспышке