Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он – командующий Украинской добровольческой армией и бывший глава "Правого сектора".

О своей должности в ВСУ в сети сообщил сам Дмитрий Ярош. Он также опубликовал фото удостоверения советника.

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Ярош – советник главнокомандующего ВСУ

Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины,

– написал Ярош.

Он поблагодарил за доверие и отметил, что "вместе победим". Кроме того, Ярош прикрепил к сообщению фото удостоверения советника главнокомандующего ВСУ.

Удостоверение советника главнокомандующего ВСУ / Фото Дмитрия Яроша

Напомним, Валерий Залужный вступил в должность главнокомандующего Вооруженными силами 27 июля 2021 года. Его назначили на место Руслана Хомчака, которого отправили в отставку.

Что известно о Яроше

Во время Революции Достоинства Дмитрий Ярош являлся одним из инициаторов создания общественного движения "Правый сектор". После Майдана движение сформировало добровольческий корпус для борьбы с боевиками на Донбассе и стало политической партией.

В конце 2015 года Ярош заявил о выходе из «Правого сектора» и инициировал создание нового общественно-политического движения «Государственная инициатива Яроша».

В 2014 году шел в президенты Украины как самовыдвиженец, был народным депутатом VIII созыва от "Правого сектора". В 2019 году баллотировался в парламент IX созыва от "Свободы", однако не прошел.

В 2015 году вместе с единомышленниками создал добровольческое военное формирование – Украинская добровольческая армия.

Источник: Википедия

Текст сообщения Дмитрия Яроша:

Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Спасибо за доверие!

Вместе победим!

Украина превыше Всего!