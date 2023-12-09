Кто заменит Шуфрича в должности главы Комитета по вопросам свободы слова
Источник:телеграмм-канал Ярослава Железняка
Верховная Рада назначила нового председателя Комитета ВРУ по свободе слова. Им стал Ярослав Юрчишин.
Ярослав Юрчишин из фракции "Голос" возглавит Комитет ВРУ по вопросам свободы слова. За это 9 декабря проголосовали 247 народных депутатов.
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Юрчишин возглавит Комитет по свободе слова
Напомним, что ранее Комитет ВРУ по свободе слова возглавлял депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Однако он получил подозрение в государственной измене. 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, а в ноябре его пребывание в СИЗО продлили еще на 2 месяца.
Теперь вместо Шуфрича обязанности будет исполнять Ярослав Юрчишин из фракции "Голос". Постановление о его назначении было внесено в парламент еще 29 ноября.
Что известно о Ярославе Юрчишине
- Юрчишин Ярослав Романович родился 14 октября 1980 года в селе Мирное в Архангельской области, однако учился и рос на территории Украины. Также он является активным членом "Пласта" с 2001 года.
- У нардепа есть несколько высших образований: сначала он учился на историка в ЛНУ имени Ивана Франко, впоследствии на факультете социальных наук и технологий в Национальном университете "Киево-Могилянской академии", где получил сертификат по "практической психологии". Впоследствии в той же "Могилянке" он получил звание магистра политологии. В политике он с 2004 года. Начинал свой с партии "Наша Украина".
- В 2014 году он стал советником секретаря СНБО и членом Совета общественного контроля при НАБУ, а впоследствии несколько лет являлся членом конкурсной комиссии по избранию прокуроров САП и избранию председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
- В 2016 – 2018 годах Юрчишин был исполнительным директором Трансперенси Интернешнл Украина, а в 2018-2019 годах возглавил организацию.
- Однако в мае 2019 он приостановил членство в правлении, чтобы принять участие в предвыборной кампании партии "Голос". В том же году он вошел в состав Межфракционного объединения Гуманная страна, созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.
- В настоящее время Юрчишин является заместителем Председателя партии "Голос" и первым заместителем председателя комитета ВР по антикоррупционной политике в Верховной Раде Украины IX созыва.
- С 2020 года нардеп находится под санкциями России.