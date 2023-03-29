В Киеве новый глава патрульной полиции: что известно о Ярославе Курбакове
Источник:Патрульная полиция Киева
Ярослав Курбаков стал новым главой патрульной полиции. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления.
Курбакова представил в должности Алексей Белошицкий. Он отметил, что патрульная полиция Киева находится в надежных руках.
Обратите внимание Глава МОН Оксен Лесной получил нового заместителя
Белошицкий подчеркнул, что у Курбакова есть свои навыки и подходы к работе. Он отличается способностью управлять личным составом.
За это время он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, готовым взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому, кто в этом нуждается,
– заявил Белошицкий.
Что известно о Курбакове
Курбаков приступил к службе в 2015 году. За годы прошел путь от инспектора до начальника управления.
В частности, занимал должности:
- начальника инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ДПП;
- командира батальона патрульной полиции в Черкасской области;
- заместителя командира батальона по обеспечению сопровождения ДПП.
Минобразования возглавил Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой стал новым министром образования и науки Украины.
- Он рассказал, что намерен вместе со своей командой пересмотреть подходы, формы и методы обучения. Кроме того, приоритетом является безопасное обучение во время войны.