Умер на месте: медик "скорой" рассказал подробности о гибели нардепа Рущишина в ДТП
- Народный депутат Ярослав Рущишин погиб в ДТП на Ивано-Франковщине 24 июля, он умер от полученных травм до приезда "скорой".
- У Рущишина обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения шеи и конечностей – все это характерно для ДТП на большой скорости.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин 24 июля погиб в ДТП на Ивано-Франковщине. Он умер от полученных травм еще до приезда "скорой".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о гибели Ярослава Рущишина?
Заведующий оперативно-диспетчерской службы Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи Роман Портюк рассказал, что звонок на линию 103 поступил от полиции 24 июля в 21:48.
По его словам, уже через восемь минут на место ДТП прибыла "скорая" из Рогатина.
Полицейская сказала, что на центральной дороге в селе Бабухов возле разбитого мотоцикла лежит мужчина. Его состояние – крайне тяжелое. Сразу из Рогатина мы отправили врачебную бригаду № 89. Медики на место происшествия прибыли в 21:56. Поскольку было темное время суток, пациента сразу занесли в санитарный автомобиль, где констатировали биологическую смерть. Реанимационные мероприятия не проводились,
– сказал Роман Портюк.
По его словам, тело депутата доставили в морг Рогатинской больницы. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Известно, что у погибшего обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения шеи и конечностей – все это характерно для ДТП на большой скорости.
Напомним, Ярослава Рущишина похоронят 28 июля на Лычаковском кладбище после общегородского прощания.
Семья просит не приносить цветов, а перевести средства на поддержку Украинского католического университета – учреждения, которому Рущишин посвятил немало усилий.