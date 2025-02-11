Худшее подтвердилось: на фронте погиб военный и журналист Ярослав Шапочка

На фронте погиб военный, бывший журналист Ярослав Шапочка. С марта 2023 года его считали пропавшим без вести.

О смерти защитника сообщила 10 февраля 2025 года режиссерка Алина Хорошилова, передает 24 Канал. Она получила информацию от жены Ярослава.

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Что известно о погибшем

Боец служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны 241-й отдельной бригады ТрО. В ряды ВСУ вступил с первых дней полномасштабной войны.

К сожалению, худшее подтвердилось – Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже,

– написала Хорошилова.

По информации "Новинарни", Ярослав погиб в конце марта 2023 года в бою с российскими оккупантами на Соледарском направлении в Донецкой области. Во время штурмовых действий подорвалась БМП.

Искренний и бескомпромиссный, он запомнился яркими публикациями о людях, которые творили историю Украины XXI века,

– написали "Факты", где защитник работал корреспондентом в разные периоды своей жизни.

Институт массовой информации сообщил, что Ярослав Шапочка стал 97-м медийщиком, который погиб с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России.

К слову, 5 февраля 2025 года на востоке Украины погиб военный врач-анестезиолог из Киева Олег Романенко. Россияне атаковали дроном эвакуационное авто, которое ехало в зону активных боевых действий для замены своих коллег.