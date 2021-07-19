Хищение в Укрзализныце: Дубневича смогут судить только в 2022 году

НАБУ хотело ускорить процесс передачи материалов дела Ярослава Дубневича в суд. Да, планировалось, что судебный процесс начнется еще в 2021 году.

Впрочем, следствие не согласилось и решило, что сокращать сроки ознакомления с делом нельзя. Об этом написал журналист Олег Новиков.

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Дубневича будут судить в 2022 году

Начать судебный процесс хотели в 2021 году. Однако следственный судья с ними не согласился и заявил, что материалов дела слишком много.

Поэтому, как пишет Новиков, производства направлены в суд только в феврале 2022 года.

Коротко о деле против Ярослава Дубневича

Народного депутата Ярослава Дубневича НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают организатором схемы масштабного хищения в Укрзализныце.

Речь идет о суммах в более 90 миллионов гривен. Их якобы "вывели" за счет поставки товаров по завышенным ценам.

Ярослав Дубневич, по версии следствия, способствовал этому как председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.

Дубневича задержали и отправили в СИЗО в 2019, но 8 ноября он вышел под залог в почти 100 миллионов гривен.