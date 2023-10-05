Путин обозвал спикера парламента Канады "идиотом" и приплел Зеленского и "денацификацию"

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба в Валдае не обошел тему инцидента в канадском парламенте. В частности, глава страны-агрессорки назвал спикера "идиотом".

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, глава Кремля в своем пропагандистском духе начал говорить о "денацификациях" и Зеленском, передает 24 Канал.

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Путин "возмутился" инцидентом в парламенте Канады

Президент России обвинил спикера канадского парламента в "неосведомленности". Ведь, по его мнению, ветеран СС "Галичина", то есть украинский канадец, якобы "сражался против россиян во Второй мировой войне", априори является "нацистом".

Путин подчеркнул, что, не зная этого факта, спикер парламента Канады выставил себя "идиотом". При этом глава Кремля отметил, что якобы не "хочет оскорблять чувство канадцев и с уважением к ним относится".

Он также возмутился, что Зеленский аплодировал стоя Ярославу Гуньку в парламенте Канады. Путин снова напомнил о "еврейской крови" нашего президента и приплыл в пропагандистском духе нарратив, что якобы "еврей поздравляет нациста".

Российский президент также сказал, что такими действиями, по всей видимости, Зеленский якобы пытался сказать, что "холокоста не было", и подчеркнул, что "это отвратительно". В заключение Путин в своей заученной методике призвал к "денацификации Украины".

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