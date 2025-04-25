Москалик стал десятым российским генералом, погибшим после начала войны, – СМИ

В Подмосковье 25 апреля взорвали машину заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Ярослава Москалика. Он стал десятым российским генералом, который погиб после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Под Москвой взорвали генерала Москалика

Автомобиль Ярослава Москалика взорвали в восточном пригороде Москвы – в Балашихе. От полученных травм оккупант умер на месте.

Российские правоохранители уже открыли уголовное дело. По данным следствия, автомобиль подорвался из-за самодельного взрывного устройства.

Известно, что Ярослав Москалик стал уже десятым российским генералом, который погиб после начала вторжения России в Украину. При этом сразу четыре генерала – Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов – погибли в течение первых четырех месяцев полномасштабной войны.

В тот период многие командующие находились почти на передовой, пытаясь оперативно принимать решения и компенсировать провалы в логистике. Отставной генерал Канамат Боташев даже лично участвовал в боях в составе ЧВК "Вагнера".

Новые потери среди российского командования начались в июне 2023 года – именно тогда Украина начала контрнаступление. С тех пор и до конца ноября погибли еще два высокопоставленных чиновника: генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35 общевойсковой армии, и генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командующего Южного военного округа.

В ноябре 2023 года погиб заместитель командующего 14 армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский – вероятно, он подорвался на мине в тылу.

Восьмым погибшим российским генералом был Павел Клименко, командир 5 донецкой мотострелковой бригады. В ноябре 2024 года он смертельно травмировался, упав с мотоцикла. По одной версии, он пытался убежать от БПЛА, по другой – был в состоянии опьянения.

Девятым погибшим стал Игорь Кириллов, десятым – Ярослав Москалик.